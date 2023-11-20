Antalya okullar tatil mi? 20 Kasım okullar tatil mi?
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Antalya okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Kasım okul tatil mi merak konusu oldu. Peki, Antalya okullar tatil mi? 20 Kasım okullar tatil mi? İşte detaylar...
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken bazı ilçelerden tatil haberleri geldi. Antalya'da okullar tatil edildi mi merak konusu oldu. Arama motorlarında 20 Kasım okullar tatil mi sorgulatılıyor. Peki, Antalya okullar tatil mi? 20 Kasım okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...
ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapması sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı. İstanbul'un Şile ilçesi ve Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edilirken, Düzce'nin Akçakoca, Yığılca, Karabük'ün Eflani, Eskipazar, Bartın'ın Amasra, Sakarya'nın Hendek, Diyarbakır'ın Kulp, Bismil ilçeleri ve Sinop merkez ile dört ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.
34 İLE UYARI YAPILDI
- Ağrı için sarı kodlu kar uyarısı
- Artvin için turuncu kodlu kar ile yağmur uyarısı
- Bilecik için sarı kodlu yağmur, kar ve fırtına uyarısı
- Bingöl için sarı kodlu rüzgar ile turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Bitlis için sarı kodlu yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
- Bolu için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu yağmur ile kar uyarısı
- Bursa için sarı kodlu kar, yağmur ve rüzgar uyarısı
- Diyarbakır için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
- Elazığ için sarı kodlu rüzgar ile yağmur uyarısı
- Erzincan için sarı kodlu rüzgar ile turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Erzurum için sarı kodlu rüzgar, yağmur ve kar uyarısı
- Hakkari için sarı kodlu rüzgar ile turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Mersin için sarı kodlu rüzgar uyarısı
- Kars için sarı kodlu kar uyarısı
- Kastamonu için sarı ve turuncu kodlu rüzgar uyarısı
- Kocaeli için sarı kodlu rüzgar, yağmur ve kar uyarısı
- Malatya için sarı kodlu rüzgar ile yağmur uyarısı
- Mardin için sarı kodlu rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
- Muş için sarı kodlu rüzgar, yağmur ve kar uyarısı
- Rize için turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Sakarya için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu yağmur ve kar uyarısı
- Siirt için sarı kodlu rüzgar ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
- Sinop için sarı kodlu rüzgar uyarısı
- Tunceli için sarı kodlu rüzgar ile turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Şanlıurfa için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
- Zonguldak için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Batman için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
- Şırnak için sarı kodlu rüzgar ile turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Bartın için sarı kodlu kar, yağmur ve rüzgar uyarısı
- Ardahan için sarı kodlu kar uyarısı
- Yalova için sarı kodlu rüzgar, yağmur ve kar uyarısı
- Karabük için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Düzce için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı