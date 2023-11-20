Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken bazı ilçelerden tatil haberleri geldi. Antalya'da okullar tatil edildi mi merak konusu oldu. Arama motorlarında 20 Kasım okullar tatil mi sorgulatılıyor. Peki, Antalya okullar tatil mi? 20 Kasım okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapması sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı. İstanbul'un Şile ilçesi ve Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edilirken, Düzce'nin Akçakoca, Yığılca, Karabük'ün Eflani, Eskipazar, Bartın'ın Amasra, Sakarya'nın Hendek, Diyarbakır'ın Kulp, Bismil ilçeleri ve Sinop merkez ile dört ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

34 İLE UYARI YAPILDI