Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Antalyalıların soğuk ve fırtınalı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Antalya okullar tatil mi? 13 Aralık Antalya okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Antalyalıların bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Antalya okullar tatil mi? 13 Aralık Antalya okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Antalya okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da okullarda eğitime devam edilecek. Herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.