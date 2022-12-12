Antalya okullar tatil mi? 12 Aralık Pazartesi Antalya ilkokul, ortaokul, lise okullar tatil mi? 12 Aralık Antalya okul var mı?

Antalya okullar tatil mi? sorusu Antalyalıların gündeminde yer alıyor. Meydana gelen aşırı yağışların ardından merak edilenler arasında Antalya okullar tatil mi? 12 Aralık Pazartesi Antalya İlkokul, Ortaokul, Lise okullar tatil mi? 12 Aralık Antalya okul var mı? soruları yer aldı. İşte merak edilenler...

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya bölgesinde gün boyu devam eden ve Kumluca'da Gavur Çayının taşmasıyla oluşan sel felaketi yaşamı olumsuz etkilerken, ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.Kumluca girişinde eski Tahıl Pazarında su seviyesinin yükselerek otobüsleri de sürüklediği bilgisine ulaşıldı. Toptancı Hal yakınındaki dağın yamacından kapan toplarca toprak yığını ise seraların üzerine devrildi. İlçede bazı mahallelerde de elektriklerin kesildiği öğrenildi. Ekipler sel suları altında kalan evlerde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sağanak yağış bölgede etkisini sürdürürken, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Kıymetli hemşehrilerim, Finike Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle birlikte aşırı yağış nedeniyle meydana gelen zararları telafi etmek amacıyla çalışıyoruz. 12 Aralık Pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okulların tatil olduğunu belirtiyor, acil durumlar dışında dışarıya çıkmamanızı rica ediyorum" dedi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Gavur çayı taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılarak sürüklendi. Örtü altı üretim merkezi olan Kumluca'da yüzlerce sera sular altında kaldı.

Başkan Köleoğlu, "Yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Uyarıların ardından ilk andan itibaren teyakkuz halinde bekliyorduk. Sular bir anda yukarıya çıkarak, arabaları sürükledi, seralar sular altında kaldı. Çaba sarfetmemize rağmen yetişemedik. İlçemiz adıma çok üzgünüm. Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca'mıza geçmiş olsun." dedi.