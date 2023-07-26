Antalya'nın Kumluca ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Adrasan'da tekne turlarına yerli ve yabacı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallaerinin üzerine çıkmasıyla yerli ve yabancı turistler, Adrasan sahillerindeki mavinin tonlarıyla bezenmiş berrak ve eşsiz doğal güzelliklere sahip koylarda kendini serin sulara bırakıyor.

- Antalya'nın turizm bölgesi Adrasan'da yat turlarına yoğun ilgi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Adrasan'da tekne turlarına yerli ve yabacı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallaerinin üzerine çıkmasıyla yerli ve yabancı turistler, Adrasan sahillerindeki mavinin tonlarıyla bezenmiş berrak ve eşsiz doğal güzelliklere sahip koylarda kendini serin sulara bırakıyor. Günün erken saatlerinde Adrasan Sahiline gelen yerli ve yabancı turistler yatlara binerek gün boyu Akdeniz'in mavi sularında yol alıyor.

Fener, Ağlayan Mağara, Küçük Amerikan, Büyük Amerikan koylarında denizin keyfini süren denizsverler öğleden sonra Türkiye'nin Maldivleri olarak adlarındırılan Suluada plajlarına ulaşıyor. İçindeki çakıl taşlarının sayılabilecek kadar temiz ve berrak altın kumlarıyla insanı kendine hayran bırakan bir plaja sahip Suluada da yüzme şansı bulan turistler, günün sonunda Fosforlu Mağara ve adaya adının verilmesine neden olan şifalı suya ulaşıyor. Unutulmaz bir gün yaşayan turistler, akşam saatlerinde tekrar Adrasan Sahiline dönerek yat turunu tamamlıyor.

Tura katılan öğretmen Mehmet Özkul, " İlk defa Adrasan bölgesine geldik, tekne turuna da katıldık. Şu an ikinci duraktayız. Deniz oldukça temiz. Mavi güzel deniz suyu içilebilecek kadar güzel. İnsanı cezbediyor. Biz memnun kaldık. Nasip olursa bir daha gelmeyi düşünürüz" dedi.

"Çocukluktan beri turizmciyiz"

Tekne sahibi Gülsen Girgin, "Turizmcilik yapıyoruz. Teknemizi 5 yıl önce aldık. Doğduğumuzdan beri turizmciyiz. Sabah saat 10. 00 da Tur'a çıkıyoruz. Ağlayan mağaramız var. Orada yemeğimizi veriyoruz. Ondan sonra sulu adaya geçiyoruz. Suluadanın ön plajı, arka plajı Birde Suluadanın adını aldığı suyun çıktığı yer (su kaynağı) var. Fosforlu mağarada fotoğraf çektiriyoruz. Mavi magarada misafirlerimizi yüzdürüyoruz. Akşam saat 6 da Adrasan sahiline geri dönüyoruz. Öğle yemeğimizde balık, tavuk, salata ve makarna veriyoruz. Yemeğin üstüne elde yaptığımız irmik tatlısı veriyoruz. Bazlama yapıyorum. Ekmek yerine bazlama veriyorum. Fırın ekmeğini heryerde bulabilirniz ama ben bazlama veriyorum. Buda bizim ayrıcalığımız oluyor. Oğlum, kızım, eşim ve ben olarak ailecek çalışıyoruz. Tabiki patron benim. Kişi başı tekne turlarımız 400 lira oluyor. Tekneyi o gün diğer müşterilerimize kapattıkları için özel turlarımızdan 15 bin lira alıyoruz" dedi.