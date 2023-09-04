Antalya'nın Korkuteli ilçesinde grup yolunda asfaltlama çalışmaları başladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan Çomaklı ve Söbüce Mahallesi grup yolunda asfaltlama çalışmaları başladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yolun güvenli ve konforlu hale getirilmesi için altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra sathi kaplama ve asfaltlama işlemlerine başladı.