Antalya'nın Lara bölgesindeki dünyaca ünlü Düden Şelalesi'ni, Kurban Bayramı dolayısıyla ağırlıklı olarak yabancı turistler ziyaret etti. Şelalenin alt kısmında balık tutan kişiler ile çitleri aşıp fotoğraf çektiren bir turist tehlike oluşturdu.

Antalya'nın dünyaca ünlü şelalesine ziyaretçi akını

Kurban Bayramı dolayısıyla, ziyaretçiler ağırlıklı olarak yabancılardan oluştu

ANTALYA - Antalya'nın Lara bölgesindeki dünyaca ünlü Düden Şelalesi'ni, Kurban Bayramı dolayısıyla ağırlıklı olarak yabancı turistler ziyaret etti. Şelalenin alt kısmında balık tutan kişiler ile çitleri aşıp fotoğraf çektiren bir turist tehlike oluşturdu.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize dökülen Düden Şelalesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Kente gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından olan şelalede, sıcak havaya rağmen yoğunluk dikkat çekti. 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla daha çok yabancı turistlere kalan şelalede az sayıda yerli turistin olduğu görüldü. Çağlayarak denize dökülerek şelalenin fotoğrafını çekmek için sıraya giren turistler bol bol öz çekim yaparak o anları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Bölgede fofoğrafçılık yapan esnaflar ise turistlerin papağanlarla fotoğraflarını çekip, manzaranın daha ilginç bir hale gelmesini sağlıyor. Bir turistin ise tehlike ve yasak olmasına rağmen çitleri aşıp, bir yakınına poz verdiği görüldü. Falezlerden şelalenin döküldüğü noktada ise 3 amatör balıkçının balık avladığı anlar kameralara yansıdı. Öte yandan şelalenin üst kısmında ise turistlerin hızlı şekilde akan suyun üzerinde yaklaşık 200 metre zipline keyfi yaşadı. Şelalenin manzarası ve görmeye gelen turistler drone ile de görüntülendi.

"Çok mutluyum"

Kazakistan'dan gelen Polina Rudyak, " Bir kaç gün önce Antalya'ya geldim. Ama Kurban Bayramı dolayısıyla şehiriçi otobüslerin ücretsiz olması bizi şok etti. İlk kez Antalya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bunun yanında hayatımda ilk defa şelale gördüm ve onu da çok beğendim, bol bol fotoğraf çektiriyorum" ifadelerine yer verdi.

Şelalede fotoğraf çeken Umut Kartal,"Kalabalık var ama yabancılar ok, yerli biraz az. Şuanda Polonya ve Almanya'dan çok turist var ama Filistin ve İsraillilerde şelaleyi yoğun şekilde görmeye geliyorlar" dedi.

"Kalabalık var"

Bölgeye turist kafilesi getiren Mehmet Kaya, " Katar, Kuveyt ve Filistinli ailelerimiz var. Yine de yoğun bir kalabalık var. Manzaranın tadını çıkarıyor herkes" diye konuştu.

"Ailemi getirdim"

Ailesiyle Ankara'dan tatile gelen Fuat Acarbaş, " Manavgat Side bölgesine tatildeyiz. Ama merkeze şelaleyi görmeye geldik, ailemiz gezdiriyorum. Ailem gelmemişti onları getirdim. Eşim bol bol fotoğraf çektiriyor. Bu sene yerli turist az gibi geldi bana, demek ki insanlarımız başka yerlere gitmiş. Bizim tercihimiz hep Antalya oldu" dedi.