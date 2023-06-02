Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Antalya milletvekilleri! CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim? 2023 Antalya seçim sonuçları

Antalya milletvekilleri! CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim? 2023 Antalya seçim sonuçları

Gündem Haberleri

Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Antalya milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Antalya milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Antalya milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

2023 ANTALYA MİLLETVEKİLLERİ!

AK PARTİ

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

MUSTAFA KÖSE

TUBA VURAL ÇOKAL

KEMAL ÇELİK

ATAY USLU

İBRAHİM ETHEM TAŞ

CHP

SURURİ ÇORABATIR

CAVİT ARI

ALİYE COŞAR

SERAP YAZICI ÖZBUDUN

ŞERAFETTİN KILIÇ

MUSTAFA ERDEM

MHP

ABDURRAHMAN BAŞKAN

HİLMİ DURGUN

İYİ PARTİ

UĞUR POYRAZ

AYKUT KAYA

YEŞİL SOL PARTİ

HAKKI SARUHAN OLUÇ

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Antalya Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title