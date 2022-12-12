Vatandaşların merakla arama motorlarında arattığı sorular arasında Antalya Kumluca Belediyesi hangi partiden? sorusu yer alıyor. Merak edilen soruların yanıtı ise haberimizde yer alıyor. Antalya İli'nin Kumluca İlçesi'nin hangi parti başkanı ile yönetildiği arama motorlarında aratılıyor. Peki, Antalya Kumluca Belediyesi hangi partiden? Antalya Kumluca Belediye Başkanı kim?

Antalya Kumluca Belediyesi hangi partiden? Antalya Kumluca Belediye Başkanı kim? soruları gündemde yer alıyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan sorular arasında yer alan Antalya Kumluca Belediyesi hangi partiden? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

ANTALYA KUMLUCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Mustafa Köleoğlu, CHP'den Antalya İli, Kumluca İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

MUSAFA KÖLEOĞLU KİMDİR?

1976 yılında Kumluca'da doğdu. ilk orta ve lise öğrenimini Kumluca da tamamladıktan sonra, İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ancak okula devam edemedi. Mali müşavir ofisinde çalıştı ve Eskişehir Anadolu Üniversite'nin İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Üst düzey yönetici olarak görev yaptı ve ekonomi danışmanıdır. Ayrıca, TOBB Antalya Genç Girişimci İş Adamları Yöneticisi, ATSO 40.Grup Üyeliği, ANSAD Başkan Yardımcılığı, Altınportakal Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu.

1996 Kumluca Gençlik Kollarında siyasete girdi ve 1999 Konyaaltı Gençlik Kollarında devam etti. 2004 yılında Antalya Gençlik Kolları İl Başkanlığını yerine getirdi. Ardından, yerel ve genel seçim komitelerinde çeşitli görevler aldı. 2014 yılından bu yana CHP Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevine devam ediyor.

Mustafa Köleoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Antalya İli,Kumluca İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.