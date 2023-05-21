Antalya Konyaaltı Sahili'nde Pazara Yoğun İlgi

ANTALYA'da güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Yaz günlerini aratmayan görüntülerin yaşadığı sahilde bazıları denizde yüzerken bazıları güneşlendi.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 21.3, deniz suyu sıcaklığı 22.3 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 70'e yaklaştığı kentte güzel havanın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Yaz günlerini aratmayan görüntülerin yaşandığı sahilde yoğunluk yaşandı. Sahile arkadaşları ve aileleriyle gelenler denize girip güneşlendi. Çocuklar ise doyasıya yüzerek oyun oynadı. Sahildeki bazı kişiler ise kıyı bandında yürüyüş yapmayı tercih etti.