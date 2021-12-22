Antalya Konyaaltı nerede? Masterchef 22 Aralık Çarşamba dış oyunda hangi ile gidiyor? Antalya Konyaaltı gezilecek yerler, meşhur yemekleri nelerdir?
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Masterchef bugün dış oyunda Antalya'ya gidecek. İzleyiciler Antalya ilimiz ile ilgili bazı bilgileri merak etti. Peki, Antalya nerede, haritadaki yeri neresi? Antalya'nın yemekleri nelerdir? Antalya hangi bölgede bulunur? Antalya'nın ilçeleri neler? Antalya'nın meşhur yiyecekleri nelerdir? Antalya'da gezilecek yerler neresi? Antalya hangi denize kıyıdır? Detaylar haberimizde...
Antalya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık beşinci şehridir. 2020 sonu itibarıyla il nüfusu 2.548.308'dır. Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak görülmektedir. Antalya'da gezilecek yerler neresidir? Antalya'nın nüfusu kaç? Antalya'nın haritadaki yeri neresi? Antalya nerede bulunuyor? Antalya ile ilgili bilgiler sizlerle...
Antalya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık beşinci şehridir. 2020 sonu itibarıyla il nüfusu 2.548.308'dır. Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak görülmektedir. Şehrin yüzölçümü 20.177 km2dir. İlde km2ye 115 kişi düşmektedir. En kalabalık ilçesi 2019 yılı itibarıyla 556.033 kişiyle Kepez ilçesidir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe ise km2 başına 5067 kişi ile Muratpaşa'dır. 19 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 910 mahalle bulunmaktadır.
Konyaaltı, Antalya'nın batı ucunda yer alan bir semt ve aynı ada sahip plajın bulunduğu ilçedir. 10 köy ve 29 mahallesi vardır. Çakırlar Yolu ile Kepez'e, Dumlupınar Bulvarı ile Muratpaşa'ya, güneyinde Kemer'e ve Kumluca'ya, kuzeyinde Döşemealtı'na ve kuzeybatısında ise Korkuteli'ne komşudur.
Antalya Konyaaltı haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:
Antalya dendiğinde çoğu kişinin aklına hotel konaklamalı tatil ve Antalya'nın berrak denizi geliyor. Fakat Antalya bundan çok daha fazlası! Hem merkezinde bulunan kültürel ve tarihi yapılar hem de doğusunda ve özellikle batısında bulunduran eşsiz güzellikteki manzaraları, koyları, plajları, doğası ile keşfedilmesi gereken birçok yer barındırıyor.
Antalya'ya görülmesi gereken temel yerler
- Antalya merkezde bulunan Hadrian Kapısı
- Kaleiçi
- Antalya merkeze yakın olan Düden Şelalesi
- Antalya müzesi
- Antalya Plajları
- Köprülü Kanyon Milli Parkı
- Antalya Plajları
Yukarıdaki liste daha önce Antalya'ya hiç gitmemiş biri için ilk gidilebilecek temel yerler olarak düşünülebilir. Ama asıl Antalya "Mutlaka görülmesi gerekenler listesi" nde olacak.
Antalya, gezilecek çok yeri olan geniş bir tatil şehri. İçinde tatil yapılabilecek birçok bölge barındırması itibariyle kabarık bir liste çıkartmak mümkün fakat bu listede öncelikle mutlaka görülmesi gereken yerler yer alacak.
Antalya'da görülmesi gereken yerleri;
- Plaj ve koylar,
-Tarihi yerler,
- Doğa ve manzara şeklinde listeledik.
Phaselis Plajı
Patara Kumsalı
Adrasan (Suluada)
Olympos Plajı
Korsan Koyu
Kaputaş Plajı
Kaş Plajları
Hidayet Koyu
Kekova
Antalya ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Hülüklü (Gülüklü) Çorba
Enginarlı Girit Kebabı
Alanya Bohçası
Gökçesu Pilavı
Muz Tatlısı (Finike Usulü)
Tahinli Antalya Piyazı
Laba Dolması
Toros Salatası
Kabak Çiçeği Dolması
Biber Frigya Dolması
Şilofta Tatlısı
Cive
Hibeş
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