Antalya Konyaaltı nerede? Masterchef 22 Aralık Çarşamba dış oyunda hangi ile gidiyor? Antalya Konyaaltı gezilecek yerler, meşhur yemekleri nelerdir?

Antalya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık beşinci şehridir. 2020 sonu itibarıyla il nüfusu 2.548.308'dır. Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak görülmektedir. Antalya'da gezilecek yerler neresidir? Antalya'nın nüfusu kaç? Antalya'nın haritadaki yeri neresi? Antalya nerede bulunuyor? Antalya ile ilgili bilgiler sizlerle...

ANTALYA NEREDE?

Antalya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık beşinci şehridir. 2020 sonu itibarıyla il nüfusu 2.548.308'dır. Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak görülmektedir. Şehrin yüzölçümü 20.177 km2dir. İlde km2ye 115 kişi düşmektedir. En kalabalık ilçesi 2019 yılı itibarıyla 556.033 kişiyle Kepez ilçesidir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe ise km2 başına 5067 kişi ile Muratpaşa'dır. 19 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 910 mahalle bulunmaktadır.

ANTALYA KONYAALTI NEREDE?

Konyaaltı, Antalya'nın batı ucunda yer alan bir semt ve aynı ada sahip plajın bulunduğu ilçedir. 10 köy ve 29 mahallesi vardır. Çakırlar Yolu ile Kepez'e, Dumlupınar Bulvarı ile Muratpaşa'ya, güneyinde Kemer'e ve Kumluca'ya, kuzeyinde Döşemealtı'na ve kuzeybatısında ise Korkuteli'ne komşudur.

ANTALYA HARİTADAKİ YERİ

Antalya Konyaaltı haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

Antalya Konyaaltı haritadaki yeri

ANTALYA'DA GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Antalya dendiğinde çoğu kişinin aklına hotel konaklamalı tatil ve Antalya'nın berrak denizi geliyor. Fakat Antalya bundan çok daha fazlası! Hem merkezinde bulunan kültürel ve tarihi yapılar hem de doğusunda ve özellikle batısında bulunduran eşsiz güzellikteki manzaraları, koyları, plajları, doğası ile keşfedilmesi gereken birçok yer barındırıyor.

Antalya'ya görülmesi gereken temel yerler

Antalya merkezde bulunan Hadrian Kapısı

Kaleiçi

Antalya merkeze yakın olan Düden Şelalesi

Antalya müzesi

Antalya Plajları

Köprülü Kanyon Milli Parkı

Antalya Plajları

Yukarıdaki liste daha önce Antalya'ya hiç gitmemiş biri için ilk gidilebilecek temel yerler olarak düşünülebilir. Ama asıl Antalya "Mutlaka görülmesi gerekenler listesi" nde olacak.

ANTALYA'DA MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER LİSTESİ!

Antalya, gezilecek çok yeri olan geniş bir tatil şehri. İçinde tatil yapılabilecek birçok bölge barındırması itibariyle kabarık bir liste çıkartmak mümkün fakat bu listede öncelikle mutlaka görülmesi gereken yerler yer alacak.

Antalya'da görülmesi gereken yerleri;

- Plaj ve koylar,

-Tarihi yerler,

- Doğa ve manzara şeklinde listeledik.

PLAJ VE KOYLAR

Phaselis Plajı

Patara Kumsalı

Adrasan (Suluada)

Olympos Plajı

Korsan Koyu

Kaputaş Plajı

Kaş Plajları

Hidayet Koyu

Kekova

ANTALYA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Antalya ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hülüklü (Gülüklü) Çorba

Enginarlı Girit Kebabı

Alanya Bohçası

Gökçesu Pilavı

Muz Tatlısı (Finike Usulü)

Tahinli Antalya Piyazı

Laba Dolması

Toros Salatası

Kabak Çiçeği Dolması

Biber Frigya Dolması

Şilofta Tatlısı

Cive

Hibeş

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