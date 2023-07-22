Antalya Konyaaltı'nda 409 Konut Arsa Açık Artırmayla Satışa Sunuluyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 409 konut arsası açık artırma ile satışa sunuluyor. Arsalar, yatırım fırsatı ve kendi konutunu inşa etme imkanı sunarken, KDV'den muaf olması da avantaj sağlıyor. Açık artırmaya online katılım imkanı da bulunuyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 409 konut arsası 31 Temmuz 2023 tarihinde açık artırma ile satışa sunuluyor.

Antalya'nın en gözde merkezlerinden birisi olan Konyaaltı'nın yüksek tepelerinden Çağlarca'da, yayla havasını yaşamak, rahat nefes almak isteyenler için bakanlık, hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor. 31 Temmuz 2023 tarihinde saat 10: 30 Antalya Kepez ve Ankara'da düzenlenecek olan açık artırmaya online katılım imkanı da sağlıyor. Ayrıca internetten üzerinden www.emlakmuzayede.com.tr de teklif verilebilecek.

"Arsalar KDV'den muaf"

Arsalar; yüzde 40 peşinat, 24 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, KDV ve tapu masrafından muaf olması kendi evini yapmak isteyen yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr veya 0212 608 15 00'den ulaşabileceği bildirildi.

"Peşin ödemede net yüzde 20 indirim"

Yatırım için sunulan Antalya Konyaaltı, Çağlarca'da 500 bin TL'den başlayan farklı metrekarelerdeki konut arsalarında, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim yapılacak. Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde; Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN TR81 0001 2009 8780 0010 2612 24 numaralı TL hesabına talip olunan her taşınmaz için katılım teminatı ödemek zorunda olduğu belirtildi. 31 Temmuz 2023'deki Antalya Konyaaltı'ndaki konut arsası satışı için Antalya ve Ankara'da düzenlenecek olan açık artırma hakkında detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr veya 0212 608 15 00'den ulaşabileceği duyuruldu.

"İyi bir yatırım aracı"

İhaleye çıkarılan bölge hakkında açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Emrah Kaya, Çağlarca özelinde yapılan genel ihalede çok büyük bir alanın imarlı konut yerlerin satışa çıkarılması anlamına geldiğini belirtti.

Çağlarca bölgesinin denizden yüksekliğinin 820 metre olduğunu dile getiren Kaya, " Bu yükseklik beraberinde nemin minimize olması anlamına geliyor. Çağlarca 3 bölümden oluşuyor. Antalya Limanı'na bakan yamaç, ormana bakan yamaç ve en yukarı da yayla bölümleri var. 409 üzerinde parsel ihaleyle satılacak. Yabancıların mülk edinmede iştahlı olduğu dönemde ihaleye katılanlar için önemli bir yatırımdır. Bu parseller iyi bir yatırım aracı olarak görünüyor" dedi.

"Küçük bir İsviçre gibi"

Çağlarca'dan maksimum yarım saat gibi bir sürede denize ulaşmanın mümkün olduğunu işaret eden Kaya, " Parsellerin ölçüleri 380 ile 550 metrekare arasında değişiyor. Bitişik 2 tane parsel alıp, daha büyük bir parsel haline getirebilirsiniz. Alt yapısı müsait, hem Konyaltı hem Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet veriyor. 31 Temmuz'da ihale yapılacak. O bölgenin gelecekte daha da değerleneceğini öngörüyoruz. Şuan hakettiği değerde değil. Çağlarca ve Geyikbayırı bölgesi küçük bir İsviçre gibi. Şehre bu kadar yakın olup, değişik bir iklime sakin bir noktaya gitme şansınız var. Yatırım yapmak isteyenler ilgi göstereceklerdir" açıklamalarında bulundu. - ANTALYA