Antalya Kemer Belediye Başkanı TUI ile Tanıtım Görüşmelerine Başladı

Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, TUI ile Kemer'in Avrupa'da tanıtım çalışmaları için görüşmelere başladı. Başkan Topaloğlu, yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

ANTALYA (İHA) – Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in Avrupa'da tanıtım çalışmaları için TUI ile görüşmelere başladı. TUI Türkiye Satınalma Müdürü Hasan Öztürk'ü ziyaret eden Başkan Topaloğlu, yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizm sektöründe tanıtım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Pandemi ile verilen aranın ardından açılan tüm turizm fuarlarına katılarak tanıtım atağına başlayan Kemer Belediyesi, son olarak İngiliz Jet2 ile tanıtım anlaşmasına imza atmıştı.

Hedef 12 ay turizm

Başkan Topaloğlu, TUI Türkiye Satınalma Müdürü Hasan Öztürk ve TUI Kontrat Müdürü Erdem Gültekinler'e Kemer'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Özellikle Türkiye'de ilk defa hazırlanan bisiklet rota ve parkurlarının yanında yürüyüş parkurları, rotaları ve Kemer'de düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarına da değinen Başkan Topaloğlu, ilçede turizm sektörünü 12 aya yaymak adına çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

"Kemer'e daha fazla Avrupalı turist çekmek istiyoruz"

Kemer'de kış aylarında açık kalan otel sayısının artması yolunda takip ettikleri stratejiler hakkında da bilgiler veren Başkan Topaloğlu, "Bu noktada TUI ile Kemer'e yönelik bir tanıtım anlaşması yapmak istiyoruz. Bu yolla ilçemize daha fazla Avrupalı misafir çekme hedefi taşıyoruz" dedi.

Hasan Öztürk de Kemer'de turizm sektöründe yeni jenerasyon misafirleri çekecek turizm yatırımlarının arttığına da işaret ederek, "Bu sayı daha da fazla artmalı. Misafirlerden gelen oda kahvaltı talepleri sürekli artıyor. Bunun da dikkate alınması gerekiyor. Oda kahvaltı veren tesislerin sayısında da bir artış olmalı. Kemer'de bulunan doğa muhteşem. Yürüyüş ve bisiklet turizmi revaçta. Yalnızca bisiklet turizmi için Mayorka'ya 200 bin turist götürüyoruz. Kemer'in bisiklet ve yürüyüş turizmi için yaptığı çalışmalar memnuniyet verici" diye konuştu. - ANTALYA