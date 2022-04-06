Antalya imsak ne zaman, sahur saat kaçta? 6 Nisan 2022 Antalya bugün imsak girdi mi, sahurda kaça kadar yenir? Ramazan imsak ve sahur saatleri

Antalya imsak vakti ne zaman, imsak kaçta giriyor sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. On bir ayın Sultanı Ramazan evlere misafir olmaya geliyor. Ramazan ayının girmesiyle birlikte milyonlarca müslüman sahura kalkacak ve Ramazan orucu için niyet edecek. Peki, Antalya şehrinde imsak saat kaçta? Sabah ezanı saat kaçta, ne zaman?

ANTALYA İMSAK VAKTİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruca başlama vakti olarak adlandırılan imsak saati her şehirde farklıdır. Antalya şehrinde imsak vakti saat 05:07 itibarıyla başlar.

6 NİSAN 2022 ANTALYA SABAH EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Sabah ezanının okunmasıyla oruç başlamaktadır. Bugün 6 Nisan 2022 tarihinde sabah ezanı saat 05:07 okunmaktadır.

SAHURDA KAÇA KADAR YENİR?

Bugün Antalya şehrinde imsak, 05:07 saatinde girmekte. Bu kapsamda, oruç tutacaklar bu saatten sonra bir şey yiyip içmemelidir.

İMSAK NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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