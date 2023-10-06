Son dakika haberlerine göre, Antalya Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu. Yolcular uçuşların neden durdurulduğunu araştırmaya başladı. Peki, Antalya Havalimanı uçuşlar neden durduruldu? Antalya Havalimanı uçuşlar neden iptal? İşte detaylar...

Antalya Havalimanı uçuşlar neden durduruldu? SON DAKİKA! Antalya Havalimanı uçuşlar neden iptal?

Antalya Havalimanı uçuşlar neden durduruldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Antalya'ya neden iniş ve kalkış yapılamadığı araştırılıyor. Antalya Havalimanı'na inecek yolcular uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. Peki, Antalya Havalimanı uçuşlar neden durduruldu? SON DAKİKA! Antalya Havalimanı uçuşlar neden iptal? Detaylar haberimizde...

ANTALYA HAVALİMANI UÇUŞLAR NEDEN DURDURULDU?

Antalya Havalimanı'nda elektrik kablo sistemindeki arıza nedeniyle uçuşlar durduruldu. Uçaklar Antalya havalimanına iniş ve havalimanından kalkış yapamazken, arızanın kısa sürede giderilememesi üzerine uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi.

ANTALYA HAVALİMANI ARIZA NE ZAMAN BİTECEK?

Arızanın kısa sürede giderilmemesi üzerine iniş yapması planlanan uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. Arıza giderme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.