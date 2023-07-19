Antalya Havalimanı Tüm Zamanların Yolcu Trafiği Rekorunu Kırdı

Antalya Havalimanı, Cumartesi günü 97 bin 900'ü dış hat gelen yolcu olmak üzere toplam 207 bin 84 yolcu ve bin 164 uçuş ile tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdı.

Antalya Havalimanı, Cumartesi günü 97 bin 900'ü dış hat gelen yolcu olmak üzere toplam 207 bin 84 yolcu ve bin 164 uçuş ile tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdı.

8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen bin 139 uçuşla, toplam 201 bin 510 yolcuya ev sahipliği yapan Türkiye'nin en yoğun üçüncü havalimanı olan FTA Antalya Havalimanı Cumartesi günü 97 bin 900'ü dış hat gelen yolcu olmak üzere toplam 207 bin 84 yolcu ve bin 164 uçuş ile tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdı. - ANTALYA