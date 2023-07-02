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Antalya Havalimanı Tüm Zamanların Uçak Trafiği Rekorunu Kırdı

Turizm Haberleri

Yılın ilk 6 ayında 5 milyon 523 turist ağırlayan turizmin başkenti Antalya'da, dün iç hatta 168, dış hatta bin 20 olmak üzere toplamda bin 188 uçuşla tüm zamanların uçak trafiği rekoru kırıldı. Turizmin başkenti Antalya'da turizm rekorları kırılmaya devam ediyor. 2023 yılına rekorlarla başlayan Antalya'da dün Antalya Havalimanımızda iç hatta 168, dış hatta bin 20 olmak üzere toplamda bin 188 uçuşla tüm zamanların uçak trafiği rekoru kırıldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından 'Rekorların şehri Antalya' başlığıyla duyuran Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 'Turizm başta olmak üzere her alanda rekorlar kırmaya devam ediyoruz' sözlerine yer verdi.

Antalya havalimanı tüm zamanların uçak trafiği rekorunu kırdı

İç hatta 168, dış hatta bin 20 olmak üzere toplamda bin 188 uçuşla tüm zamanların uçak trafiği rekoru kırıldı

ANTALYA - Yılın ilk 6 ayında 5 milyon 523 turist ağırlayan turizmin başkenti Antalya'da, dün iç hatta 168, dış hatta bin 20 olmak üzere toplamda bin 188 uçuşla tüm zamanların uçak trafiği rekoru kırıldı.

Turizmin başkenti Antalya'da turizm rekorları kırılmaya devam ediyor. 2023 yılına rekorlarla başlayan Antalya'da dün Antalya Havalimanımızda iç hatta 168, dış hatta bin 20 olmak üzere toplamda bin 188 uçuşla tüm zamanların uçak trafiği rekoru kırıldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Rekorların şehri Antalya" başlığıyla duyuran Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Turizm başta olmak üzere her alanda rekorlar kırmaya devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Turizm

Antalya turist Turizm Haberler

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