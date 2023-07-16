Antalya Havalimanı'nda Tüm Zamanların Yolcu Trafiği Rekoru Kırıldı

Antalya Havalimanı'nda dün 207 bin 84 yolcu sayısıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya Havalimanı'nın 15 Temmuz Cumartesi günü 97 bin 900'ü dış hat gelen yolcu olmak üzere toplam 207 bin 84 yolcuyla tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdığını duyurdu. Aynı gün havalimanından 1164 uçuş gerçekleştiği belirtildi.