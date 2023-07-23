Üye Girişi
Haberler

Antalya Havalimanı'nda Rekor Yolcu Sayısı

Turizm Haberleri

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Antalya Havalimanı'ndan 210 bin 144 yolcunun seyahat ettiğini ve tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Antalya'ya Havalimanı'ndan 210 bin 144 yolcunun seyahat ettiğini ve tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya cennet vatana geliyor; turizm ve ulaşımda Türkiye şahlanıyor! Antalya Havalimanı; dün, tüm zamanların rekoruna imza attı. 210 bin 144 yolcu, 1162 uçak trafiği" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Antalya Dünya Turizm Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title