Antalya Havalimanı'nda Rekor Yolcu Sayısı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Antalya Havalimanı'ndan 210 bin 144 yolcunun seyahat ettiğini ve tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Antalya'ya Havalimanı'ndan 210 bin 144 yolcunun seyahat ettiğini ve tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya cennet vatana geliyor; turizm ve ulaşımda Türkiye şahlanıyor! Antalya Havalimanı; dün, tüm zamanların rekoruna imza attı. 210 bin 144 yolcu, 1162 uçak trafiği" ifadelerini kullandı.