Antalya Havalimanı genişletme çalışmaları devam ediyor

DHMİ'nin yatırımıyla Antalya Uluslararası Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona yükseliyor. İnşaat çalışmalarının yüzde 43'ü tamamlandı. Turizm sezonunun en yoğun günlerinde hem inşaat hem de uçuşlar devam ediyor.

DEVLET Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) ihalesiyle yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona yükselecek Antalya Uluslararası Havalimanı'nda, turizm sezonunun en yoğun günleri yaşanırken, bir yandan da inşaat çalışmaları devam ediyor. Tüm iç- dış hat terminallerin genişletilmesi, yeni kule, apronlar olmak üzere toplamda 750 milyon euro'luk yatırım projesinde inşaatın yüzde 43'ü tamamlandı.

DHMİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı DHMİ Antalya Başmüdürlüğü'ne ait toplam alanı 15 milyon metrekarenin üzerindeki Antalya Uluslararası Havalimanı'nın 35 milyon yolcu kapasitesinin 80 milyona çıkartılacağı yeni yatırımında, inşaatın yüzde 43'ü tamamlandı. DHMİ Antalya Başmüdürü Durdali Şavkar, yolcu ve uçak trafiği açısından da en yoğun günlerini yaşayan Antalya Havalimanı'nda 2022 aralık ayındaki ihalesi yapılan ve 5 Ocak 2023'te ihaleyi kazanan firmaya yer teslimiyle başlanan inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Amacımız sadece bir bina yapmak değil, havacılık sistemlerindeki altyapıların yenilenmesi de bulunuyor. Proje içeriğinde dış hatlar terminallerine yeni ilaveler eklenmesi, yeni yolcu köprüleri, yeni apronlar, yeni park yerleri, hangarlar bölgesi, iç hatlar terminalinin büyütülmesi, genel havacılık terminali, VIP, devlet konukevi, başmüdürlük binası, cami, kule, uçak bakım hangarları, akaryakıt ikmal tesisleri yer alıyor. Uçak bakım hangarları, bölgemizde uçak bakım onarım hizmeti verilmesi ve istihdam açısından büyük önem taşıyor. Akaryakıt ikmal tesisleri ise projemize göre limandan havalimanına tanker trafiği ve çevresel etkilerini de azaltmak için yeraltından bir hat çekildi ve artık yeraltından gelecek. Projemizin ilk etabının 36 ayda bitirilmesi planlanıyor. Yani 5 Ocak 2025 tarihinde ilk etabın tamamlanmasını planladık. Şu anki mevcut durumumuz 35 milyon yolcu kapasitesinin 80 milyona çıkartılması hedefleniyor. Ayrıca uçak park alanı sayımız yüzde 80 artacak, yolcu köprüsü 20'den 38'e çıkartılacak. İnşaat çalışmalarında gerçekleşme oranı yüzde 43'e yükseldi."