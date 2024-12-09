Antalya hava durumu 9 Aralık | Bugün Antalya'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Antalya hava durumu ve bugün Antalya hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 9 Aralık Antalya hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

9 ARALIK ANTALYA HAVA DURUMU

Antalya şehrinde 09 Aralık 2024 Pazartesi günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösteriyor. 10 Aralık 2024 Salı günü ise havanın Yağmurlu, ve sıcaklığın 16 derece olacağı tahmin edilmekte. 11 Aralık 2024 Çarşamba günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek. 12 Aralık 2024 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 18 dereceyi bulacak. 13 Aralık 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek.

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