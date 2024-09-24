Antalya hava durumu 24 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak?

Antalya hava durumu ve bugün Antalya'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 24 Eylül Antalya hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

24 EYLÜL ANTALYA HAVA DURUMU

Antalya şehrinde 24 Eylül 2024 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösteriyor. 25 Eylül 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Eylül 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek. 27 Eylül 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 37 dereceyi bulacak. 28 Eylül 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 37 dereceyi gösterecek.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ