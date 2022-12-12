Antalya hava durumu! 12 Aralık pazartesi Antalya yağmur yağacak mı?

Antalya'da gece saatlerinde başlayarak gün içerisinde şiddetini artıran rüzgar, yerini sağanak yağmura bıraktı. Hortumun oluşmasıyla seraların çatısı çöktü, muz ağaçları ve meyveler olumsuz etkilendi. Vatandaşlar Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya yağmur yağacak mı? Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya'da okular tatil mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Olumsuz hava şartları nedeniyle Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya yağmur yağacak mı? Antalya'da hava durumu nasıl olacak? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil edildi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara bölgesi, Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos bekleniyor. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya'da hava nasıl olacak? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil edildi mi? Detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

12 Aralık'ta Antalya'da havanın 15 derece, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya bölgesinde gün boyu devam eden ve Kumluca'da Gavur Çayının taşmasıyla oluşan sel felaketi yaşamı olumsuz etkilerken, ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.