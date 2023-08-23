Antalya Güneş Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinde 211 hak sahibine ait 335 dairenin bağımsız bölüm numaralarını belirlemek üzere noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Güneş Mahallesi Camii'nin de temel atma töreni gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent inşa etmek için Güneş Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesinde sona gelindi. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANTEPE kontrolünde inşaatı tamamlanan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerine ait 335 dairenin bağımsız bölüm numaralarını belirlemek üzere Antalya 16. Noterliği huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Törene, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Mustafa Erdem, Aliye Coşar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, CHP Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz, ANTEPE Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğmuş, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, yüklenici firma yetkilileri, Belediye Meclis Üyeleri ve hak sahipleri katıldı. HAK SAHİPLERİNE HAYIRLI OLSUN

Hak sahiplerine dairelerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Muhittin Böcek, göreve geldiği ilk günden itibaren Güneş Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşayan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyledi. 2019 yerel seçimleri sonrası Güneş Mahallesi'ni ziyaret ettiğini ve hak sahiplerinin mağduriyetini gördüğünü söyleyen Başkan Böcek, "Güneş Mahalle Muhtarımız bizi ziyaret etti ve sorunlarını dinledik. Ardından Güneş Mahallesi'ne giderek problemlerini yerinde tespit ettik. 29 yıldır ne söylediysem yaptım. Söz Muhittin Böcek sözü dedik ve 29 Mart 2022 tarihinde temeli hep birlikte attık. Seçim öncesi vatandaşımızın dertlerine derman olacağız demiştik. Onların haksızlığa uğradığı noktalarda gereğini yapacağız demiştik. Türkiye'de ilk defa kentsel dönüşüm projesini Konyaaltı'nda yapan bu Yörük çocuğu kardeşinizdir. Konyaaltı'nda 625 dairelik bir dönüşüm projesi gerçekleştirmiştik. Bugün burada 97 dönüm alan üzerinde 8 blok ve 545 konut yer alıyor. Bu konutların 335'i 211 hak sahibimize ait. Noter huzurunda belirlenen dairelerde hak sahiplerimiz inşallah ömür boyu huzurla oturacak. Projeyi süresinden önce tamamlayan yüklenici firma yetkililerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. Güneş Mahallesi Muhtarı Mehmet Özgan, kentsel dönüşümde yaşadığı sorunu Başkan Muhittin Böcek'e ilettiğini ve anında çözüm üretildiğini ifade etti. Özgan, "O gün derdimizi Sayın Başkana anlattık. Sağ olsun derdimizi dinledi. Bize bir söz verdi ve sözünü tuttu. Bu gün tamamlanan konutlar bir Muhittin Böcek sözüdür" dedi. CAMİ TEMELİ ATILDI Törende ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneş Mahallesi'ne kazandırılacak caminin temel atması da gerçekleştirildi. Güneş Mahallesi'nde bulunan 2152 metrekare alan üzerinde yaklaşık 1000 metrekare toplam inşaat alanına sahip cami projesinin zemin katında morg, gasilhane, kadın-erkek tuvaleti, abdesthane, elektrik odası, taziye salonu yer alıyor. Birinci katında son cemaat yeri, imam odası, harim bulunuyor. İkinci katta ise kadın mahfili fonksiyonlarına yer verildi. 940 metrekare yeşil alana, 615 metrekare sert zemine, şadırvana, iki minare ve çevre duvarlarına sahip olacak cami; harim bölümünde 508 kişi, son cemaat yerinde 117 kişi, kadın mahfili bölümünde 200 kişilik olmak üzere toplam 825 kapasiteli olacak.