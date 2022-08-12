Antalya Emniyet Müdürü kimdir? Mehmet Murat Ulucan hayatı..

Antalya Emniyet Müdürü internette en çok aranan isimlerden biri. Mehmet Murat Ulucan'ın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu.Antalya Emniyet Müdürü kim? Mehmet Murat Ulucan kimdir?

Birçok kişi tarafından merak edilen Antalya Emniyet Müdürü başarılı faaliyetleriyle gündeme gelmektedir. Antalya Emniyet Müdürü hakkında merak edilenler..

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ KİMDİR?

26 Ekim 2016 tarihli Bakanlık Oluru ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı olarak atanan Ulucan 8 Ocak 1969 Ankara doğumlu, Kayserili iki çocuk babasıdır.

MEHMET MURAT ULUCAN HAYATI

1987 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1991 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle 1991 yılında mesleğe başladı.

Mehmet Murat Ulucan, sırasıyla; 1991-2004 yılları arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde, 2004-2008 yılları arasında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğünde, 2008-2012 tarihleri arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis evi ve Sancak Tepe İlçe Emniyet Müdürlüğü 2012-2013 yılı tarihleri arasında İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu (Kilyos) Arnavutköy Polis Okulu Müdürlüğünde,2013-2016 Tarihleri arasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde bulundu

Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çeşitli zamanlarda TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çok sayıda taltif ve takdirname ile ödüllendirildi.