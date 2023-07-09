Antalya'da meydana gelen son deprem hakkında güncel bilgiler. Depremin şiddeti ve etkileri hakkında detaylar haberimizde. Peki, Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Antalya'da deprem oldu mu? İşte detaylar...

Antalya'da deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Afad ve Kandilli verilerine göre Antalya'da deprem mi oldu araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından Antalya'da deprem oldu mu, Antalya deprem şiddeti nedir? soruları araştırılıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Antalya'da deprem oldu mu? Antalya deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde..

GÃœNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından sık sık deprem mi oldu soruları araştırılmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü anlık olarak meydana gelen depremleri listelemektedir. Son 500 depremin yer aldığı listede tarih, saat, enlem, boylam, derinlik ve mekan bilgileri yer almaktadır.

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verilerine göre meydana gelen son deprem 8 Temmuz Cumartesi günü saat 22.29'da Akdeniz'de gerçekleşmiştir.