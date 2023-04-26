Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Antalya'da deprem oldu mu? Antalya kaç şiddetinde deprem oldu?

Antalya deprem mi oldu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Antalya deprem şiddeti araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Az önce Antalya'da deprem oldu mu? Antalya kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

SON DEPREMLER LİSTESİ! Az önce Antalya'da deprem oldu mu sorusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Antalya'da meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Afad ve Kandilli verilerine göre meydana son depremler araştırılmaktadır. Peki, Antalya deprem mi oldu? Az önce Antalya'da deprem oldu mu? Antalya kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ANTALYA DEPREM OLDU MU, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Muğla'nın Datça ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.