Antalya'da deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından meydana gelen depremin şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Antalya deprem şiddeti ne? Az önce kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Kandilli ve Afad verilerine göre meydana gelen depremler araştırılmaktadır. Son olarak Antalya'da kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi merak konusu oldu. Çevre illerdende de hissedilen depremin şiddeti araştılan konular arasında yer alıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Antalya deprem şiddeti ne? Az önce kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.