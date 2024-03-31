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Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Antalya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Antalya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın yaklaşık 267.87 kilometre açıklarında, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Kaş ilçesine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Saat 13:38:06'da TSİ ile gerçekleşen bu depremin derinliği yaklaşık 15 kilometre olarak belirlendi.

4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 4.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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