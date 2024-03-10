Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 10 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Antalya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Antalya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya depremleri! 10 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Antalya'da 2024-03-10 tarihinde saat 16:55:57'de meydana gelen deprem, AFAD Deprem Dairesi tarafından ölçülen büyüklüğü 4.7 (Mw) olan bir sarsıntıdır. Depremin epicentrumu Akdeniz'de, Demre (Antalya) yakınlarında, enlem 36.0925 N, boylam 30.11111 E koordinatlarında ve 35.12 km derinlikte gerçekleşmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.