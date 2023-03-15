AFAD ve Kandilli verilerine göre Antalya deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya depremleri! 15 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Malatya depremleri! 15 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Antalya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Antalya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya depremleri! 15 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Antalya 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ANTALYA SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL