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Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya depremleri! 13 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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AFAD ve Kandilli verilerine göre Antalya deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Antalya deprem ve AFAD Antalya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya depremleri! 13 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Antalya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Antalya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya depremleri! 13 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Antalya'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya depremleri! 13 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ADIYAMAN SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Antalya Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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