Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da fay hattı var mı, nereden geçiyor?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Antalya'nın deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? İşte detaylar...