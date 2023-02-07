Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da fay hattı var mı, nereden geçiyor?
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Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Antalya'nın deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? İşte detaylar...
Antalya deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Verilen Türkiye diri fay hatları haritasında Konya'yı etkileyebilecek fay hattı göze çarpıyor. Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? Detaylar haberimizde...
ANTALYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Antalya 2. derece deprem bölgesi olarak sayılmaktadır. Fethiye-Burdur Fay Zonu, Helenik-Kıbrıs Fayı'nın Finike açıklarında uzanan bölümü Kıbrıs Yayı'nın devamı olan Kırkkavak Fayı ve Aksu Fayı boyunca uzanan fay zonu Kemer-Isparta, Kemer-Korkuteli uzanımlı Antalya Zonu'dur.