Antalya'daki Uçansu Şelalesi ve Göletleri Doğa Tutkunlarının Adresi

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Uçansu Şelalesi ve göletleri, doğa severlerin ve serinlemek isteyenlerin tercih ettiği bir mekan haline geldi. Şelaleye ulaşmak için sarp bir araziden geçmek gerekiyor ancak bu zorlu yol, doğa ve fotoğraf tutkunları ile kamp yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Şelale, aynı zamanda sıcak havalarda bunalan turistlerin de uğrak noktası haline geldi. Şelaleye ulaşanlar, göletlerde yüzme imkanı bulurken, bazıları da burada çadır kurarak geceyi geçiriyor. Girişin ücretsiz olduğu şelale, sosyal medya paylaşımlarıyla da popülerlik kazanmış durumda.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanın içinde 52 metreden dökülen Uçansu Şelalesi ile göletleri, doğada zaman geçirmek ve serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

Akçapınar Mahallesi'ndeki Uçansu Şelalesi, yüzülebilen göletleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Ormanın içinden sarp bir arazide toprak yoldan araçlarla ulaşılabilen şelaleye, doğa ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kamp yapmak isteyenler de ilgi gösteriyor.

Şelale, yerli ve yabancı turistler kadar hava sıcaklığının 44 dereceye ulaştığı Antalya'da hararetten bunalanların da rotasında yer alıyor.

Havutlu ve Bal derelerinin birleşiminden oluşan ve 52 metreden dökülen şelaleye ulaşanlar, buradaki göletlerde yüzüyor, fotoğraf çekiyor bazıları da çadırlarını kurarak geceyi burada geçiriyor. Girişin ücretsiz olduğu şelaleye özellikle son yıllarda sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ziyaretçi ilgisi de arttı.

"Gölete girerek serinleme imkanı bulduk"

Alman turist Doreen Staeck Möller, AA muhabirine, sosyal medyada gördüğü şelaleyi gezmek için arkadaşlarıyla program yaptıklarını söyledi.

Doğaya hayran kaldığını belirten Möller, "Yol bizi biraz yordu ama geldiğimize değdi. Gerçekten doğa harikası, doğal güzelliği olan bir yer. Özellikle burayı görmek için geldik. Şelale ve göletleri çok güzel, serin ve ferahlatıcı. Çok beğendik." dedi.

Almanya'nın Hamburg kentinden Antalya'ya tatile gelen Melih Medoğlu da araçla ilerlemekte güçlük çektikleri yolun sonunda muhteşem şelale manzarasıyla karşılaştıklarını anlattı.

Şelaleyi çok beğendiğini dile getiren Medoğlu, "Şelaleden dökülen suyun biriktiği gölete girerek serinleme imkanı bulduk. Almanya'dan arkadaşlarımızla tatile geldik. Önce Kral Havuzu'na gittik ardından şelaleye geldik. Doğa harikası bir yer. Yüksekten akan şelale bizi çok etkiledi, burayı çok beğendik. Ayrıca gölette yüzerek serinledik. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Köln kentinden gelen Erdal Ok ise ailece bölgeyi gezdiklerini, doğada zaman geçirmeyi sevdiklerini, şelalenin "büyüleyici güzelliği olduğunu" anlattı.