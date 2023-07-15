Antalya'daki Düden Şelalesi'nde Su Seviyesi Azaldı

Turizm kenti Antalya'nın simge yerlerinden Düden Şelalesi'nde su seviyesi azaldı. Kışın saniyede 94 metreküp akan suyun debisi 8 metreküpe kadar düştü. Antalya Büyükşehir Belediyesi su seviyesini korumak için çevre kaynaklardan su aktarımı yapıyor.

BÜYÜK İskender'in ordusunun atlarını suladığı ve Yeşilçam filmlerine sahne olan Düden Şelalesi'nde su seviyesi azaldı. Kışın saniyede 94 metreküp akan suyun debisi 8 metreküpe kadar düştü.

Turizm kenti Antalya'nın simge yerlerinden, Yeşilçam filmlerine de sahne olan Düden Şelalesi'nin suyu, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyrettiği bugünlerde gözle görülür derecede azaldı. Yağışın yoğun olduğu kış aylarında saniyede 94 metreküp debiyle akan su, bugünlerde 8 metreküpe kadar düştü. Antalya Büyükşehir Belediyesi de azalan su seviyesine çevre kaynaklardan su aktarımı yaparak şelaleyi beslemeye çalışıyor. Gün içinde 6 bin ziyaretçinin giriş yaptığı şelalede, ziyaretçiler mağaralarda serinleyip, şelalede fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor.

15 yıl önce geldiği Düden Şelalesi'yle bugünkü şelalenin çok farklı olduğunu anlatan Levent Özdemir, çocuklarıyla birlikte geldiklerinde su seviyesini görünce şaşırdığını söyledi. Çevredeki ağaçların büyüdüğünü görünce sevindiğini anlatan Özdemir, su seviyesinin düşmesine ise üzüldüğünü söyledi. Bir başka ziyaretçi Gülsüm Topak da şelaleyi ilk defa ziyaret ettiğini ve serinlemek için güzel bir yer olduğunu belirtti. Büyük İskender'in M.Ö. 334 yılında Pamfilya'yı fethettikten sonra ordusundaki atların su ihtiyacını şelaleden karşıladığı ve bu nedenle tarihi kayıtlarda 'İskender Şelalesi' olarak da anılan Düden Şelalesi, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Girişin ücretli olduğu şelale, 10 kilometre boyunca yer altında ilerledikten sonra Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde falezlerden denize dökülerek ikinci bir şelale oluşturuyor.