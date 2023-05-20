Antalya'da Zincirleme Kaza Sonrası Mahalle Sakinleri Sinema İzler Gibi İzledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin park halindeki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada kimsenin burnu kanamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından sokağa dökülen mahalle sakinleri otomobiller kaldırılıncaya kadar sinema izler gibi izledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin park halindeki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada kimsenin burnu kanamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından sokağa dökülen mahalle sakinleri otomobiller kaldırılıncaya kadar sinema izler gibi izledi.

Kaza, akşam saatlerinde Emek Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Sanayi istikametinden gelip Üniversite istikametine seyir halindeki Mücahid Ammar Şahin'in kullandığı 40 DK 001 plakalı otomobil, yolun sağında park halindeki 07 LM 150, 07 AUK 578 ve 07 ABR075 plakalı araçlara çarptı.

Adeta sinema izler gibi araçlar kaldırılıncaya kadar yaşananları izlediler

Kazada büyük kimsenin burnu kanamazken Tofaş Kartal marka otomobilin hurdaya döndüğü gözlendi. Diğer taraftan kaza sırasında çıkan ses mahalle sakinlerini sokağa döktü. Cadde üzerinde ve refüjde toplanan mahalle sakinleri adeta sinema izler gibi araçlar kaldırılıncaya kadar yaşananları izledi. - ANTALYA