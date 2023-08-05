Antalya'da Yüksek Nem Etkisi: Tatilciler Konyaaltı Sahili'ne Akın Etti

Antalya'da yüzde 76 oranıyla yüksek nem etkili oluyor. Kentin üzerini nem bulutları kaplarken, tatilciler ve kent sakinleri serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne gitti. Hayvanat bahçesindeki hayvanlara da serinlemeleri için buzlu meyve kokteylleri verildi.

Antalya'da yüzde 76 oranıyla yüksek nem etkili oluyor. Kentin üzerini nem bulutları kaplarken, tatilciler ve kent sakinleri serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne gitti. Hayvanat bahçesindeki hayvanlara da serinlemeleri için buzlu meyve kokteylleri verildi.

Yazın en sıcak ve bunaltıcı günlerini tanımlayan eyyam-ı bahur sıcakları, yurt genelinde etkisini hissettiriyor. Turizm kenti Antalya'da çoğunlukla yüksek nemin nedeniyle hava sıcaklığı daha yüksek hissediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava sıcaklığı 31 derece ölçülürken nem oranı ise yüzde 76 oldu. Yüksek nem nedeniyle kentin birçok yerinde nem bulutları oluştu. Beydağları siluetiyle eşsiz manzara oluşturan ünlü Konyaaltı Sahili'nde Beydağları nem bulutlarının arkasında kaldı. Nemden bunalan tatilciler ve kent sakinleri de Konyaaltı Sahili'nde yüzerek serinlemeye çalıştı.

HAYVANAT BAHÇESİNDE DE BİR DİZİ ÖNLEM

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nde de hayvanları sıcak hava ve yüksek nemden korumak için bir dizi çalışma yapıldı. Hayvanlara serinletici buzlu meyve kokteylleri verilirken zaman zaman fıskiyelerle yağmurlama yapılarak serin kalmaları sağlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yüksek nem 8 Ağustos Salı gününe kadar etkisini sürdürecek. Kentte nemin en yüksek olduğu gün ise yüzde 92'lik oranla 6 Ağustos Pazar günü yaşanacak. (DHA)