Son dakika: Yurt genelinde eş zamanlı "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi

Yurt genelinde eş zamanlı "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi

İSTANBUL - Yurt genelinde eş zamanlı olarak Trafik Haftası kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinlikleri düzenlendi.

ANTALYA - Antalya'da Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosu ile yaya ve sürücüler Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından bilgilendirildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, karayollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığının ve paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkılarının artırılması amacıyla her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor.

Bu doğrultuda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Antalya İl Jandarma Komutanlığının bu hafta çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla Güllük Caddesi'nde bir etkinlik düzenlendi. "Yayalar Kırmızı Çizgimiz, Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" mottosuyla trafikte yaya önceliğine Antalya protokolü dikkat çekti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, bayan emniyet mensupları ve kurallara uygun şekilde yaya geçidini kullanan yayalara karanfil dağıtıp, çeşitli hediyeler verdi. Vali Yazıcı, sürücüleri de durdurup onlara da hediyeler verdi ve trafik konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

"Yayalar kırmızı çizgi"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yayaların kırmızı çizgileri olduğunun altını çizerek, " Her şey insanımız için ve yayalarımız önemli. Kentin en işlek caddelerinden Güllük'te yaya geçidinde uygulamalar yapıyoruz. Yayalarımızı ve sürücülerimizin kurallara uyduğunu gördük. En kıymetli canlı insan olduğu için en üst düzeyde de saygı görmesi gereken kişi insandır. Trafikte birinci sırada saygı gösterilmesi gerekenlerde yayalarımızdır. Yayalarımızın can güvenliğinden hepimiz sorumluyuz. Yayaların hatalarını kusurlarını sürücülerimiz affetmeli, onlar daha dikkatli ve hassas olmalıdır. Çünkü yayalarımız önceliğimiz yayalarımız kırmızı çizgimizdir" dedi.

SİVAS - Sivas'ta 'Trafik Haftası' kapsamında bir takım etkinlikler düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kent merkezi Tarihi Kongre Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, polis ekipleri, jandarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Ayhan programa gelen çocuklarla yaya geçidinden geçerek balon ve düdük dağıttı. Program alanına kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkında çocuklar doyasıya eğlendi. Vali Ayhan Alanda bulunan İl Jandarma Trafik ekiplerine ait motosiklete bindi.

"Farklı etkinliklerle de bir hafta boyunca devam edeceğiz"

Trafik Haftası kapsamında konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, " Trafik güvenliğini sağlamak, sağlıklı bir karayolu ulaşımını sağlamak, bir trafik kültürünü benimsetmek amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi gününü 'Karayolu Trafik Günü' ve takip eden hafta da ' Karayolu Trafik Haftası' olarak kutlanmaktadır, farklı etkinliklerle icra edilmektedir. Bunun temel maksadı da trafik güvenliğini sağlamak, trafik düzenini sağlamak, bir bilinçlendirme ve bilgilendirme yapmak, erken yaşta trafik kültürünü benimsetmektir. Bu etkinliklerin temel amacı da budur. Bizde gerek jandarma gerekse emniyet teşkilatımızla bugün aynı saatte Sivas'ımızın tüm ilçelerinde ve farklı noktalarında bu konuda bilinçlendirme, bilgilendirme, toplumsal duyarlılık oluşturma veya gündeme getirme konusunda kamuoyuyla bunu paylaşıyoruz. Farklı etkinliklerle de bir hafta boyunca devam edeceğiz, bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Geçmiş yıllarda çok güzel mottolarımız vardı yine onları kullanmaya devam edeceğiz. Bunlar ' Kemerinle yol ver hayata, 'Kemerim yanımda', 'Annem aklımda', ' Yayalar kırmızıçizgimizdir' gibi mottolarımız vardı. Bu semede 'Yayalar İçin5 Adımda Güvenli Trafik' adlı mottomuz var. Bunu da bugün çocuklarımızla birlikte kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Buradaki temel maksat bugünlerde, böylesi hafalar da çocuklarımızla, vatandaşlarımıza trafik kültürünü kazandırmak, bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve can güvenliğini ve amal güvenliğini temin edebilmektir" dedi.

"Güvenli bir şekilde ulaşımımızı sağlamış olacağız"

Bu yılki trafik mottosunu anlatan Vali Ayhan, "Birinci mottomuza baktığımızda ' Birinci adımda yaya yolunda ilerle', ikinci adımımız ' Görünür ol', üçüncü adımımız ' Trafik ışıklarını takip et', dördüncü adımımızsa ' yaya geçidini kullan', beşinci adım 'Yola odaklan' bu beş adımı iyi analiz edip yaşam felsefesi haline getirdiğimizde bizde güvenli bir şekilde ulaşımımızı sağlamış olacağız" diye konuştu.

Program ' Yayalar İçin5 Adımda Güvenli Trafik' pankartıyla toplu fotoğraf çekiminden ardından sona erdi.

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile birlikte "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik denetim yaptı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un katılımı ile 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri doğrultusunda "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yaptı. Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde bulanan yaya geçidinde yapılan uygulamada vatandaşlara bilgiler verilip broşür dağıtıldı. Vali Coşkun, yayalara ve sürücülere uygulama hakkında kısa bilgiler verdi.

Uygulama sonrası bir açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "7-13 Mayıs trafik haftası başlıyor. Eş zamanlı olarak bütün illerimizde, yaya güvenliği ve yayaların trafik güvenliğine ilişkin bir bilinçlendirme çalışması bir farkındalık çalışması yapılıyor. Bizde bugün trafik yoğun olduğu bir noktadayız. Hem yayalarımıza hem de sürücülerimize hatırlatmalarda bulunuyoruz. Özellikle; bugünkü uygulamamızın mottosu 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik'. Malumunuz; trafik kazalarında vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesi kapsamına yayalarımızda giriyor. Dolayısıyla hem sürücülerinizi hem de yaralarımıza güvenli trafik için nelere dikkat etmesi konusunda hatırlatmalar da bulunduk. Özellikle son zamanlarda, İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğumuz çalışmalarla, hemşerilerimizle vatandaşlarımızla ciddi anlamda bir toplumsal farkındalık oluştuğunu da gözlemliyoruz. Hem sürücülerimizin hem yayalarımız; yaya trafiği ile ilgili özellikle dikkat ediyorlar. Sürücülerimiz yaya geçitlerine yaklaşırken gerçekten dikkat ediyorlar. İlimizde bayram süresince ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. Maddi hasarlı, yaralamalı kazalarımız oldu ama eskiye kıyasla ciddi manada bir azalış. Kahramanmaraş'ta da biz bu durumu gözlemledik" dedi.

MARDİN - Mardin'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosu 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında emniyet ve jandarma personelleri tarafından tanıtıldı.

'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu katıldı. Yolun karşı tarafından gelen yayalar emniyet ve jandarma personelleri tarafından bilgilendirildi.

Bugün Türkiye genelinde 81 ilde trafik haftası, trafik günü etkinliği kutlamalarının başladığını bildiren Vali Demirtaş, "Malumunuz her mayıs ayının ilk cumartesi günü trafik güvenlik günü olarak kabul edilir. Onu takip eden hafta ise trafik haftası olarak devam eder. Bugün ve bu hafta inşallah tamamen özellikle yayalarımızın bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalarımız okullarımızda ve yaya yerlerinde devam edecek. Burada amacımız özellikle yaralamalı ve ölümlü kazalarda can kayıplarını nasıl daha fazla düşürebiliriz. Tek amacımız o da yayanın daha dikkatli bir şekilde geçmesi ve nasıl bir yol izlemesi lazım ve yayalar için '5 adımda güvenlik yolu' adı altında bir mottomuz var. İnşallah bu hafta tüm vatandaşlarımıza bu motto hakkında bilgi vereceğiz. Tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına en güzel şekilde riayet etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü onların can güvenlikleri bizim için çok önemli" dedi.

GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği Gaziantep'te de kent protokolünün katılımıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının önlenmesi için 'Trafik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği Gaziantep'te de kent protokolünün katılımıyla yapıldı. Gaziantep'te SANKO Park AVM önünde buluna kavşaktaki yaya geçidinde yapılan etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, polis ve jandarma ekipleri ile çok sayıda vatanda katıldı. Etkinlikte "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması hakkında çocuklara ile vatandaşlara bilgi verilerek broşür dağıtıldıktan sonra protokol üyeleri ile vatandaşlar, birlikte yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçti.

"Yaya kazalarının azaltılması için şoförler ve yayalar kurallara uymalı"

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olduğu gibi Gaziantep'te de Trafik Haftası ile ilgili etkinlikler yapıyoruz. Emniyet müdürü, jandarma komutanı, şoförler odası, vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte yaya bilincinin artmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bugün de çocuklara ve vatandaşlara yayalar için 5 kuralımızı hatırlattık. Hafta boyunca bu konuda anlatıcı etkinlikler devam edecek. Bizim hemşerilerimizden istirhamımız yaya kazalarının azaltılması için şoförlerin kurala uyması gerektiği gibi yayaların da kurallara uymasıdır. Lütfen kurallara dikkat edelim. Kurallara uyduğumuz müddetçe kaza sayılarımız azalacaktır. Hem mal kaybımız hem de can kaybımız ortadan kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu yıl trafik can ve mal kayıplarının bir önceki yılara oranla düştüğünü belirterek, "Trafikte can ve mal kayıplarını minimum düzeye indirmemiz gerekiyor" dedi.

Van'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla bir uygulama yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ile çok sayıda trafik polisi personelinin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. İskele Caddesi Atatürk Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen uygulamada trafik polisi yeleği giyen Vali Bilmez, sürücülere trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunurken, yayalara da yaya geçidini kullanmaları konusunda bilgilendirdi.

"Bu konuda hep birlikte el ele vermeliyiz"

Uygulama sonrası konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, bugün saat 11.00'de tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da trafikle ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını belirtti. Trafikte her yıl daha iyiye gitmek, can ve mal kayıplarını azaltmak için hem yaya hem de araç sürücülerinin dikkatli olmaları amacıyla kuralları hatırlattıklarını ifade eden Vali Bilmez, "Sürücülerin emniyet kemerlerini takmaları ve yayaların 5 adımda güvenli yürüyüşü, görünür olmak, yaya geçitlerini kullanmak gibi konularda bir farkındalık çalışması yaptık. Bizler de İskele Caddesinde uygulamamızı yaptık. Hem yayalarımıza hem araç sürücülerimize kuralları anlattık. Bu yıl trafik can ve mal kayıpları bir önceki yılara oranla düşüş oldu. Ancak hala ciddi kayıplar var. Bu yüzden bu konuda hep birlikte el ele vermeliyiz. Trafikte can ve mal kayıplarını minimum düzeye indirmemiz gerekiyor" diye konuştu.