İŞTE ANTALYA'DA YAŞANAN SEL FELAKETİ SONRASI PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER!
Antalya'da meydana gelen sel felaketi büyük yıkıma yol açtı. Yaşanan felaket sonrası paylaşılan görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Antalya halkı ve yetkililer, durumun ciddiyetini ve yaşanan hasarı gözler önüne seren bu görüntülerle şok yaşadılar. İşte, o görüntüler!
Antalya'da etkili olan şiddetli yağış birçok noktada sele neden oldu. Özellikle Kaleiçi, Kepez gibi ilçelerde sokaklar adeta göle dönmüş durumda. İşte, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düşen Antalya'dan paylaşılan görüntüler!