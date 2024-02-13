İŞTE ANTALYA'DA YAŞANAN SEL FELAKETİ SONRASI PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER!

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış birçok noktada sele neden oldu. Özellikle Kaleiçi, Kepez gibi ilçelerde sokaklar adeta göle dönmüş durumda. İşte, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düşen Antalya'dan paylaşılan görüntüler!

ANTALYA'DA YAŞANAN SEL FELAKETİ SONRASI PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER!