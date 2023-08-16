Antalya'da yangın söndürüldü mü? 5 ŞEHİRDE ORMAN YANGINI! Antalya yangın son durum nedir?

Antalya başta olmak üzere 5 farklı şehirde orman yangınları devam ediyor. Antalya'da yangın söndürüldü mü sorusu ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Antalya'da yangın söndürüldü mü? Antalya yangın son durum nedir? İşte detaylar...

Antalya, Eskişehir, Bolu, Bayburt ve Bingöl'de peş peşe orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber orman yangını haberleri gündeme geldi. Kavurucu sıcaklıklar sebebiyle 5 ilimizde art arda orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale edilirken Antalya'daki son durum merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Antalya'daki yangın söndürüldü mü araştırılmaktadır. Peki, Antalya'da yangın söndürüldü mü? Antalya yangın son durum nedir? Detaylar haberimizde...

ANTALYA YANGIN SON DURUM NEDİR?

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere toplam 450 kişilik bir ekibin müdahale ettiği bildirildi

ANTALYA'DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?