Birçok ilimizde peş peşe orman yangınları çıktı. Bu illerden birisi de Antalya oldu. Vatandaşlar Antalya orman yangını hakkında internette, Antalya'da yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü 2023? Antalya orman yangını nerede çıktı, yangını kim çıkardı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Gaziantep, Muğla ve Antalya'da peş peşe orman yangınları çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediyor. Antalya'da yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü 2023? Antalya orman yangını nerede çıktı, yangını kim çıkardı?

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI MI ÇIKTI 2023?

Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınlarına yenileri eklendi. Gaziantep Nurdağı, Muğla Menteşe, Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 3 şehirdeki yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale devam ediyor. Hava sıcaklıklarının arttığı son günlerde orman yangını haberleri peş peşe gelmeye başladı. Son olarak Gaziantep ve Muğla'da orman yangınları çıktı.

ANTALYA ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI, SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkiinde yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevleri söndürmeye çalışıyor. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.