Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen yangın hakkındaki araştırmalar sürüyor ve vatandaşlar tarafından Antalya'da yangın devam ediyor mu? Antalya'da yangın söndürüldü mü? Soruları internet üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Peki, Antalya'da yangın devam ediyor mu? Antalya'da yangın söndürüldü mü? Antalya Kemer'de yangın söndü mü, son durum ne?

Antalya'da yangın devam ediyor mu? Sorusu, son günlerde meydana gelen yangın nedeniyle internet üzerinde arama motorlarında sorgulatılmakta. İzmir'in Kınık ilçesi, Çanakkale ve Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Peki, Antalya'da yangın devam ediyor mu? Antalya'da yangın söndürüldü mü? Antalya Kemer'de yangın söndü mü, son durum ne?

ANTALYA'DA YANGIN DEVAM EDİYOR MU?

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle sürdürülüyor. Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahale ediyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 10 uçak, 27 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor. Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.