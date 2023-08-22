Antalya'da Yabancı İşletmeler ile Türk İşletmeler Arasında Saç Sakal Kavgası

Turizm kenti Antalya'da, apartman aralarında Rusya ve Ukraynalı vatandaşlar tarafından açılan kuaför ve güzellik salonları tartışma konusu oldu. Türk işletmeler ile yabancı işletmeler arasında fiyat farkı ve belge sorunları yaşanıyor.

Turizm kenti Antalya'da yabancı işletmeler ile Türk işletmeler arasında saç sakal kavgası

Türk ve Rus işletme yan yana hizmet veriyor, yüzde 100 fiyat farkı var

Antalya Erkek Berberler Odası Başkan Vekili Turhan Ersoy:

"Sosyal medya üzerinden örgütlenip müşteri buluyorlar, apartman aralarında dükkan açıyorlar"

ANTALYA Turizm kenti Antalya'da, apartman aralarında Rusya ve Ukraynalı vatandaşlar tarafından açılan kuaför ve güzellik salonları tartışma konusu oldu. Bazı mahallelerde Rus ve Türk işletmeler yan yana hizmet verirken, Antalya Erkek Berberler Odası Başkan Vekili Turhan Ersoy, "Bizim üyelerimizde saç sakal en iyi hizmet 600 TL'ye verilirken, bu arkadaşlar bin 300 TL kadar hizmet veriyorlar. Sosyal medya üzerinden örgütlenip müşteri buluyorlar, apartman aralarında dükkan açıyorlar" sözleri ile tepki gösterdi.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra turizm kenti Antalya'ya yaşamaya başlayan Ruslar ve Ukraynalılar sektör olarak kuaför ve güzellik merkezi işine yöneldi. İşletmeler için en fazla göçün aldığı Konyaaltı bölgesi tercih edildi. İşletmelerin daha çok apartman aralarında açıldığı, ilan ve reklamlarının ise Rusça ve Ukrayna dilinde yapıldığı görüldü. Bazı bölgelerde ise Rus ve Ukrayna işletmelerin yan yana hizmet verdiği görüldü. İşletmelerde fahiş fiyatlara hizmet verildiği söylentisi kentte tartışma konusu oldu.

"Sosyal medya üzerinden örgütlenip müşteri buluyorlar"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Erkek Berberler Odası Başkan Vekili Turhan Ersoy, "Maalesef bu yönde bir gündemimiz var. Son zamanlarda çok fazla şikayet almaya başladık. Bunların yoğun olduğu bölge Konyaaltı ilçesidir. Bizim üyelerimizde saç sakal en iyi hizmet 600 TL'ye verilirken, bu arkadaşlar bin 300 TL kadar hizmet veriyorlar. Sosyal medya üzerinden örgütlenip müşteri buluyorlar, apartman aralarında dükkan açıyorlar. Bizim üyelerimiz iş yeri açmak için 3 yıl kalfalık, 3 yıl ustalık belgesi, 1 yıl da usta öğretici belgesi için 7 yıl okul okuyorlar. Bu arkadaşların belge sorunluluğu yok. Ticaret Odasına kayıt olarak dükkan açıyorlar. Biz üyelerimiz ile onlar arasında bir tartışma yaşanır diye tedirgin oluyoruz" dedi.

"Kaçak çalışma olayı çok fazla var"

Konyaaltı ilçesinde 20 yıldır güzellik merkezi işleten Suat Sert, "Ağırlıklı olarak bu bölgede bulunuyorlar. Bizim piyasamızı fiyat olarak çok yukarı çektiler. Ayrıca onlar personeline çok yüksek maaş verdikleri için biz personel bulamıyoruz. Biz asgari ücret verirken onlar 20 bin TL maaş veriyorlar. Kaçak çalışma olayı çok fazla var. Müşteri potansiyelimiz de çok etkilendi. Maddi olarak bizi çok zorladılar" sözlerine yer verdi.