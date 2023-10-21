Antalya'da VİP araç park halindeki otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde arızalanan park halindeki otomobile, VİP aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle Belek turizm merkezi yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Yasin K.'nın (29) kullandığı 07 BEY 746 plakalı VİP araç, yol kenarında sürücüsü tarafından arıza yaptığı için park edilen 07 BKA 565 otomobile çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. VİP araç sürücüsü Yasin K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA