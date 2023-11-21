Antalya'da Uluslararası Resort Turizm Kongresi Başlıyor

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, dünya turizmine yön veren isimleri bir araya getirecek. Kongrede turizmin geleceği, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve turizm ekonomisi gibi konular ele alınacak.

Antalya'da bu yıl "sürdürülebilirlik" temasıyla 13'ncüsü düzenlenen "Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde dünya turizmine yön veren isimler bir araya gelecek.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) ev sahipliğinde, İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek kongre, NEST Kongre Merkezi'nde 23 Kasım'da başlayacak.

"Turizmin geleceği, geleceğin turizmi" sloganıyla yapılacak kongrede, seyahat endüstrisinin tüm bileşenleri buluşacak.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Lara bölgesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kongrenin uluslararası bir marka konumuna ulaştığını söyledi.

Turizmde sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Kavaloğlu, kongrede "Dünyada Çevrimiçi Seyahat Pazarı", "Turizm Ekonomisi", "Sürdürülebilir Turizm", "Havalimanlarının Turizm Gelişimindeki Rolü", "Turizm Kaynak Pazarı Almanya'da Durum", "Turizmde Ürün Çeşitliliği", "Deneyim ve Destinasyon Pazarlamasında Yapay Zeka ve Dijital Platformlar" başta olmak üzere önemli konuların ele alınacağını aktardı.

Etkinliğin canlı yayınlanacağını, dünyanın her köşesinden anlık İngilizce ve Türkçe dinlenebileceğini anlatan Kavaloğlu, Almanya'daki büyük tur operatörünün üst yöneticilerinin de kongrede olacağını dile getirdi.

Kavaloğlu, sağlık, gastronomi, spor ve kongre turizmini de konuşacaklarını, dijitalleşmenin öne çıkacağı panellerin olacağını bildirdi.

Katılımcılara Antalyasız ve Türkiyesiz dünya turizminin olamayacağını ifade edeceklerini belirten Kavaloğlu, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Jet2 CEO'su Steve Heapy, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Luigi Cabrini, Booking.com Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdürü Carlo Olejniczak, Fraport-TAV Antalya Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Holger Schaefer başta olmak üzere Türkiye'den ve dünyadan turizmde önemli isimler bir araya gelecek. Ana sponsorumuz İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran bizimle olacak." diye konuştu.

En zor dönemlerde bile kongreyi yapmayı başardıklarını hatırlatan Kavaloğlu, binlerce kişinin katılacağını ve canlı yayınları izleyebileceğini söyledi.

"Antalya'ya gelen turist sayısı 15 milyonu geçti"

Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıklarını vurgulayan Kavaloğlu, "Dünya turizminin temsilcilerinin tamamına yakını kongrede bizlerle birlikte olacak. Kongremiz Türkiye ve dünya turizmi için önemli bir çıktı olacak. Bugün cumhuriyetin erdemleriyle turizm yapabiliyoruz." dedi.

Antalya'ya gelen turist sayısının 15 milyonu geçtiğini ve 2022'ye göre yüzde 16'lık artış olduğunu kaydeden Kavaloğlu, Rusya'nın ilk sırada yer aldığı bilgisini paylaştı.

Kavaloğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin turizmi etkilediğini, İsrail pazarındaki rezervasyonlarda bir miktar duraklama olduğunu ifade etti.

Turizmde istihdam edilenlerin barınma sorununa da değinen Kavaloğlu, maaşlar ciddi oranda artsa da enflasyonun çok üzerinde kira artışları olduğunu, personelin kaldığı lojmanların yanı sıra turizm konutları inşa etmek gerektiğini sözlerine ekledi.

Kongre, 23 Kasım'da "Cumhuriyet'imizle Yeni Yüzyıl" temasıyla kokteyl, 24 Kasım'da açılış konuşmaları ve oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek.