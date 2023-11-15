Antalya'da Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 4'üncü Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya) etkinliği, Cam Piramit'te başladı. Dünyaca ünlü şeflerin katıldığı etkinlik 18 Kasım'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı şefleri Gastro Antalya etkinliğinde buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 4'üncü Gastro Antalya, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Gastro Antalya'nın açılışına Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Anadolu Aşçılar Federasyonu Başkanı Tamer Özkan, ulusal ve uluslararası aşçıların yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. 4 gün sürecek etkinliğe, 36 ülkeden gastronomi sektörünün profesyonelleri katıldı.

'MİSAFİRLERİMİZE MUHTEŞEM TATLAR SUNMA MİSYONUNU ÜSTLENDİK'

Açılış töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın nitelikli otelleri, hizmet kalitesi, eşsiz doğası, mavi bayraklı plajları, ören yerleri, tarihi ve kültürel değerleri ile turizmin başkenti konumunda olduğunu anlattı. Tarımın başkenti olarak da ülkenin örtü altı tarımının yarısını bulunduran Antalya'nın, yerel mahsulleri, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve pek çok coğrafi işaretli ürünleriyle turizm, tarım ve ekonomi için büyük değer yarattığına dikkati çeken Başkan Böcek, 'Gastronomi sektörünün, restoranların, otellerin ihtiyaç duyduğu tarım ve gıda ürünlerinin büyük bölümü tüm Türkiye'ye Antalya'dan ulaştırılmaktadır. Yıllar içinde, bu coğrafyanın nimetlerini en iyi şekilde kullanarak, hep birlikte Antalya mutfağını daha da geliştirdik. Verimli topraklarımızda yetiştirdiğimiz ürünlerin tazeliği ve kalitesi, mutfak sanatımızın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu değerli ürünlerimizi en iyi şekilde kullanarak hem yerel halkımıza hem de gelen misafirlerimize muhteşem tatlar sunma misyonunu üstleniyoruz" dedi.

4 GÜN BOYUNCA ŞEFLER HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK

Göreve geldiklerinden bu yana yerelden kalkınma projeleriyle tarımda sürdürülebilirlik ilkesini benimsediklerini vurgulayan Başkan Böcek, 'Yerel tarıma, yerel gıdaya, yerel üreticiye sahip çıkıyoruz. Gıda zenginliğimizi ve tarım potansiyelimizi geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kentimize gastronomi alanında da hak ettiği değeri kazandırmak için başlattığımız Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivalinin 2'ncisini bu yıl çok daha büyük bir ilgi ve büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Tarladan sofraya, Antalya'dan dünyaya mottosuyla dünyaca ünlü şefleri ve lezzetleri Antalya'mızla buluşturduk. Bugün de Akdeniz Şefler Kulübümüz ile GastroAntalya 2023'te, dünyaya açılan mutfağımızda, dünyanın farklı yerlerinden mutfak yıldızlarını buluşturuyoruz. 4 gün süresince şeflerimizin hünerlerini sergileyecekleri yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca çalıştaylar, sunumlar, paneller, şehir stantları, hizmet sunumları, ürün tadımları gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Bizler, Türk mutfağını uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek amacıyla, bu özel coğrafyanın nimetlerini ustaca kullanmayı sizlerle beraber sürdüreceğiz. Gelen yerli yabancı misafirlerimiz Antalya'mızın, Türk mutfağımızın lezzetlerini deneyimleyerek dünyaya taşımaya devam edecekler" diye konuştu. Dünyaca ünlü şef ve gurmelerle gastronomi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, çalıştaylar, sunumlar, paneller, şehir stantları, hizmet sunumları, ürün tadımlarıyla ikili görüşmeler ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Açılışta ayrıca 6-9 Şubat 2024 yılında ANFAŞ'ta 30'uncusu düzenlenecek Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'na (Food Product) partnerlik yapacak Anadolu Aşçılar Federasyonu ile ANFAŞ arasında işbirliği protokolü yapıldı. (DHA)