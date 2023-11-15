Antalya'da Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması Başladı

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya), 40 ülkeden gastronomi profesyonellerinin katılımıyla başladı. Programa, 40 ülke ile Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gastronomi temsilcileri, sektöründe ürün ve hizmet üreten firmalar, turizm sektörünün yiyecek ve içecek, satın alma departman yöneticileri, gastronomi ve mutfak sanatları akademisyenleri, profesyonel şefler, gurmeler de katıldı.

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya), 40 ülkeden gastronomi profesyonellerinin katılımıyla başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Şefler Kulübü tarafından Kilit Grubu'nun destekleriyle Cam Piramit'te organize edilen Gastro Antalya'da, şef, jüri üyeleri ve yarışmacılar bir araya geldi.

Programa, 40 ülke ile Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gastronomi temsilcileri, sektöründe ürün ve hizmet üreten firmalar, turizm sektörünün yiyecek ve içecek, satın alma departman yöneticileri, gastronomi ve mutfak sanatları akademisyenleri, profesyonel şefler, gurmeler de katıldı.

Vali Hulusi Şahin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, turizm kenti Antalya'ya gastronomi faaliyetlerinin çok yakıştığını belirtti.

Tarımın Anadolu'da icat edildiğine dikkati çeken Şahin, 40 ülkeden gelen misafirlere Türk mutfağını tanıtmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Antalya'nın gastronomide başkent olmayı hak ettiğini dile getiren Şahin, "Antalya tarımın Türkiye'deki en önemli kenti. İyi yemek iyi ürünle olur. En güzel mahsuller Antalya'dan çıktığına göre en güzel yemekler de bu kentten çıkmalıdır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yerel mahsulleri, eşsiz lezzetleri ve zengin gastronomisinin yanı sıra coğrafi işaretli ürünleriyle Antalya'nın gastronomide Türkiye için önemli bir değer oluşturduğunu ifade etti.

Yerel tarıma, gıdaya ve üreticiye sahip çıktıklarını anlatan Böcek, gıda zenginliği ve tarım potansiyelini geliştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Böcek, Türk mutfağının uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla çalıştıklarını vurguladı.

Etkinlikte çalıştaylar, sunumlar, karşılıklı görüşmeler ile ürün tadımları yapılacak. Ayrıca program kapsamındaki yarışmalarda 800'ün üzerinde şef ve şef adayı hünerlerini sergileyecek.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda dereceye girenler belirlenecek.

Etkinlik, 18 Kasım'da sona erecek.