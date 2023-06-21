Antalya'da turizm hareketliliği artıyor

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'da turist sayısının geçen seneye göre yüzde 32 arttığını açıkladı. Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle düşüş yaşanan pazarlarda pazar çeşitliliğinin önemine dikkat çeken Kavaloğlu, Almanya'nın en fazla ziyaretçi gönderen ülke olduğunu belirtti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'da turizm hareketliliğinin önemli ölçüde arttığını bildirdi.

Manavgat ilçesindeki bir otelde AKTOB'un geleneksel öğle yemeği programında bir araya gelen turizmciler, Türkiye ve Antalya'ya gelen turist sayılarını değerlendirdi.

Kavaloğlu, turist sayılarında geçen yıllara göre bu yıl artış yaşandığını söyledi.

Kentteki turizmin özellikle bu aydan itibaren ciddi oranda hareketlendiğini dile getiren Kavaloğlu, "Antalya'da turist sayısı 4 milyon 300 binin üzerine çıktı. Geçtiğimiz cumartesi günü 86 bin kişiyle yılın rekoru kırıldı. Geçen seneye göre rakamlar yüzde 32 oranında arttı." dedi.

Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle iki önemli pazarda düşüş olduğunu ifade eden Kavaloğlu, her dönem pazar çeşitliliğinin önemini daha iyi kavradıklarını bildirdi.

Her yıl en fazla Rusya'dan ziyaretçi alırken bu yıl Almanya'nın ilk sırada yer aldığını aktaran Kavaloğlu, bu yıl İngiltere ve Polonya pazarlarında da artış beklediklerini kaydetti.