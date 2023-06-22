Antalya'da turizm acenteleri ve rehberlerine denetim

Antalya'nın Demre ilçesinde tarihi ve turistik mekanlara gezi düzenleyen acenteler ile tur rehberlerine yönelik denetim yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Antalya Rehberler Odasından ekipler, seyahat acenteleri ve rehberlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Antalya'nın Demre ilçesinde tarihi ve turistik mekanlara gezi düzenleyen acenteler ile tur rehberlerine yönelik denetim yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Antalya Rehberler Odasından ekipler, seyahat acenteleri ve rehberlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Antalya Havalimanı ve kent merkezindeki belirli noktaların yanı sıra Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar tüm ilçelerde denetim yapılıyor.

Bu kapsamda Demre'nin tarihi ve turistik mekanlarında da denetim gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker'in de katılımıyla Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesinin otoparkındaki seyahat acenteleri ile turistleri gezdiren tur rehberlerinin sertifikaları kontrol edildi.

Ekipler, denetimi Myra Antik Kenti ile Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde sürdürdü.

Denetimler artırıldı

Köker, gazetecilere, turistlerin huzur içinde tatilini yapıp ülkelerine dönmesi için denetimleri artırdıklarını söyledi.

Antalya'nın "turizmin lokomotifi" olduğunu belirten Köker, "Antalya'da 1834 profesyonel turist rehberi var, ülke genelinde ise rehber sayısı 12 bin civarında. Kentimizde acente sayısı 2 bin 100'ü aştı. Ülke genelinde 14 bin 900 seyahat acentesi var. Turistin huzuru ve güvenli tatil için tarihi mekanlarda ve ören yerlerinde de denetim yapıyoruz." diye konuştu.

Köker, seyahat acentelerinin TÜRSAB ve kara yolu ulaşım belgesi alması, rehberlerin ise kokartlı profesyonel turist rehberi olması gerektiğine işaret ederek, belgeli rehberi olmayan acenteye 15 bin lira ceza uygulandığını vurguladı.

Her yıl ceza rakamlarının güncellendiğini bildiren Köker, belgesi olmayan seyahat acentesine ise 15 bin 500 lira ceza kesildiğini kaydetti.