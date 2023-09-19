Antalya'da Turiste Sigara Fiyatı Farkı

Antalya'da bir turiste 55 liralık sigarayı 116 liraya satmaya çalışan esnafa, 21 bin 936 liralık idari ceza uygulandı.

Antalya'da bir turist, Türk vatandaşına 55 liraya satılan sigaranın kendisine 116 liraya satılmak istendiği anları kayda aldı ve sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, markete giren bir vatandaş sigaraya 55 TL öderken, hemen ardından aynı esnaftan yine aynı sigarayı isteyen turistten ise 116 TL talep edildiği anlar yer aldı. Esnaf ise, "Biz turiste ayrı fiyat veriyoruz söyleme, kardeş vermiyoruz. Sana da vermezdim de gönül için oldu. Sana da verdiğime sonradan pişman oldum" dediği anlar yer aldı. Esnaf daha sonra turistin yanındaki Türk vatandaşından sigarayı aldı ve paralarını geri verdi. O anlar turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"21 bin 936 lira ceza"

Sosyal medyada, " Antalya'da bir Türk esnaf, 55 liralık sigarayı turistlere 116 TL'ye satmaya çalıştı" haberlerinin ardından ilgili kurumlar harekete geçti. Antalya Valiliğinden yapılan bildirimde, iş yeri ve esnaf tespit edildiği ve 21 bin 936 liralık idari para cezası uygulandığı belirtildi. - ANTALYA