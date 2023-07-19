Antalya'da Turist Sayısı 7 Milyonu Geçti

Antalya'da turizm sezonuna iyi bir giriş yapıldı ve 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçti. 2023 turizm sezonunda geçen yıla göre yüzde 24 artış yaşandı.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya'yı hava yoluyla 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçti.

Eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-18 Temmuz itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyon 37 bin 883 olarak gerçekleşti.

Turizm sayılarında 2022'ye göre yüzde 24 artış var

2023 turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya'ya, 2022 yılının 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla 5 milyon 658 bin 218 turist ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 7 milyon 37 bin 883 olarak gerçekleşerek artış yüzde 24 oldu. 2023 yılının 1 Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 10 artış kaydetti.

01-18 Temmuz arası hava yoluyla gelen turist sayısı 1,5 milyonu geçti

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da 2023 yılının turizm verilerindeki yükseliş trendi tüm hızıyla devam ediyor. 1 Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 514 bin 216 olarak gerçekleşirken bu rakam 2022 yılında 1 milyon 373 bin 704 olarak gerçekleşti. Turizm de rekorlar yılı olarak tabir edilen 2019'da ise aynı tarihlerde 1 milyon 487 bin 528 turist şehri hava yoluyla ziyaret etti. - ANTALYA